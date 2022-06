Tra meno di un’ora il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sarà a Guidonia Montecelio per l’evento di chiusura della campagna elettorale dei progressisti a sostegno del candidato sindaco Alberto Cuccuru. Un appuntamento importante quasi sul finale del primo turno di amministrative, fissato alle 18 in pinetina proprio dove due giorni fa è arrivato Matteo Salvini per la Lega. Un evento di coalizione per Cuccuru che mette insieme Pd, M5S, ArticoloUno e la lista civica del sindaco di fronte ai sostenitori.

Una giornata che per Cuccuru è cominciata con un incontro importante insieme a Claudio Caruso, capolista di Articolo Uno, avvenuto a Roma. Cuccuru e Caruso, infatti, hanno incontrato il ministro Roberto Speranza. Un’occasione – ha commentato dopo Cuccuru – per sottolineare l’importanza della sanità pubblica. “Avere o non avere una Sanità Pubblica forte incide sulla vita felle persone. Anche a Guidonia Montecelio con l’Ospedale Tiburtino e con le case di comunità previste ci batteremo per avere una Sanità pubblica sempre più forte a sostegno delle persone in difficoltà”. Domani la chiusura della campagna elettorale sarà itinerante nei quartieri, ha spiegato Cuccuru questa mattina partecipando a Buongiorno Guidonia la live audio, dieci piccoli appuntamenti prima della volata finale.