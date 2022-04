Cuccuru a Villalba: parte la campagna di ascolto

“Nel mese di Aprile daremo vita ad una grande campagna d’ascolto dei cittadini del nostro comune”. Il candidato sindaco Alberto Cuccuru parte da Villalba lunedì mattina a piazza della Repubblica dove sarà alle 10 e 30 per incontrare i cittadini. “Soprattutto Guidonia Montecelio, abbiamo detto, e per costruire un programma di governo credibile partiremo dalla città. Nel prossimo mese andremo di quartiere in quartiere per ascoltare dalla voce delle persone che vivono le diverse realtà del nostro territorio i problemi che li turbano e i disagi che li ostacolano. Raccoglieremo i loro suggerimenti e le loro proposte e per farlo abbiamo stampato migliaia di cartoncini che i cittadini che incontreremo potranno compilare e restituirci secondo le modalità indicate che preferiranno. La prima tappa della nostra campagna sarà lunedì 4 Aprile alle ore 10:30 a #Villalba in Piazza della Repubblica. Iniziamo da uno dei quartieri più in difficoltà un viaggio lungo ma che sarà bello ed entusiasmante se lo faremo insieme”.