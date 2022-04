Cuccuru a Setteville per la campagna di ascolto

Prosegue la campagna d’ascolto “Quartieri al centro” del candidato Sindaco dell’area progressista Alberto Cuccuru che incontrerà i cittadini venerdì 8 Aprile alle 10,30 in Piazza Trilussa a Setteville.

“Dopo il successo del primo appuntamento di Villalba continuiamo con la campagna d’ascolto in cui raccoglieremo le istanze dei cittadini. Venerdì 8 Aprile a partire dalle 10,30, saremo, infatti, a Setteville in Piazza Trilussa. Anche in questa occasione consegneremo la cartolina dei suggerimenti con cui chi vorrà indicherà le proprie idee e proposte per il quartiere. Vi aspettiamo per confrontarci e dialogare insieme”- dichiara il Candidato Sindaco Alberto Cuccuru.