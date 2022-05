Cuccuru a Marco Simone con Rocchetta e Lomuscio. “Proposte concrete per il quartiere”

Per la prima volta ieri un candidato sindaco è entrato nel “Le Ville di Marco Simone”. Alberto Cuccuru che è in campo con i progressisti nelle elezioni amministrative di Guidonia Montecelio ha incontrato i cittadini insieme a Maria Luisa Rocchetta e Mario Lomuscio candidati nella lista del Pd. “Ieri a Marco Simone insieme a Maria Luisa Rocchetta abbiamo incontrato i residenti in uno splendido contesto – dice Lomuscio capogruppo uscente del Pd – questa è la politica che mi piace. Fatta di incontri e confronti, momenti importanti per conoscere meglio il nostro territorio e le sue esigenze”.

“Cuccuru ha ascoltato le diverse problematiche che affrontiamo tutti i giorni e soprattutto abbiamo fatto vedere che noi esistiamo, e vogliamo strade sicure, illuminazione e servizi – spiega Rocchetta – Il candidato sindaco ha parlato del suo programma e insieme al capogruppo del Partito democratico Mario Lomuscio, con cui sono in ticket in queste elezioni, hanno illustrato le priorità per il quartiere, oltre al grande sviluppo che scaturirà dall’indotto della Ryder Cup”.