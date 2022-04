Cuccuru a Guidonia centro: doppio appuntamento

Vista la partecipazione dei primi due appuntamenti di Villalba e Setteville, la campagna d’ascolto di Alberto Cuccuru, candidato sindaco della coalizione progressista, raddoppia con due appuntamenti nella stessa giornata.

“Vi aspettiamo lunedì mattina 10 Aprile al mercato di Guidonia Centro a partire dalle 10 – spiega Alberto Cuccuru – sarà un’occasione di confronto e dialogo ed in cui consegneremo ai cittadini le nostre cartoline da compilare con idee, proposte, segnalazioni e suggerimenti per il proprio quartiere. Alle 17 ci incontreremo nuovamente al Jolly Bar in Viale Roma 143 per la restituzione delle cartoline e per confrontarci nuovamente insieme proprio sui temi che i cittadini scriveranno sulle cartoline”.

“Sto notando che c’è tanta voglia di partecipare da parte dei nostri cittadini alla vita politica della Città. Ci stanno segnalando certamente le problematiche ed i disagi dei quartieri, ma sto apprezzando anche uno spirito costruttivo e propositivo, soprattutto tra i giovani, frutto di una cittadinanza viva che è il cuore pulsante di Guidonia Montecelio. E’ questo l’obiettivo della campagna di ascolto Quartieri al Centro che stiamo costruendo insieme”.