Cristian Falconi rappresenta Guidonia in Città Metropolitana

È il cinque stelle Cristian Falconi a rappresentare Guidonia nel consiglio della Città Metropolitana, il consigliere comunale è stato eletto nella consultazione di secondo livello di domenica. “Dopo le elezioni di questa domenica, posso annunciare ufficialmente di essere un nuovo consigliere della Città Metropolitana di Roma capitale. Sono fiero ed onorato di far parte del nuovo consiglio, Guidonia Montecelio e tutto il quadrante nord-est romano ha una rappresentanza in Città Metropolitana. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e che hanno creduto in me permettendomi di essere eletto. Ora ci aspetta un grande lavoro ed io sarò felice di mettermi a disposizione della Città, ma in generale di tutta la provincia di Roma, come ho sempre fatto fino ad ora”.