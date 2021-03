Covid, trend in risalita nel nordest romano. Varone chiude i parchi a Monterotondo

Continuano a crescere i contagi nei comuni dell’asse nomentano nel nordest romano, a Fonte Nuova sono stati registrati 41 casi negli ultimi due giorni (attualmente positivi 179), a Monterotondo rilevati 87 contagi tra il 12 e il 15 marzo (attualmente positivi 233). A Mentana fortunatamente la crescita è più contenuta, anche se il trend è in risalita anche in questo caso: sono stati comunicati 10 casi tra domenica e lunedì (attualmente positivi 59).

Nella giornata di ieri il sindaco eretino Riccardo Varone ha comunicato un’ulteriore restrizione. Il primo cittadino di Monterotondo ha disposto la chiusura dei parchi cittadini, l’attività motoria sarà comunque consentita nei pressi della propria abitazione, come stabilito dalle regole della zona rossa.