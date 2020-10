Covid Tivoli, numero verde e più controlli in strada

Il numero delle persone contagiate dal Sars-Cov-2 nel territorio comunale sta toccando in queste ultime settimane livelli mai raggiunti durante i mesi dell’emergenza sanitaria. Una situazione ancora sotto controllo a Tivoli (che oggi conta35 attualmente positivi) rispetto al resto del Paese (dove sono 60.134 le persone attualmente positive in base all’ultimo bollettino della Protezione civile diffuso ieri), ma che non deve indurre ad abbassare la guardia.

Il Comune ricorda che è attivo il servizio “Emergenza Covid-19” attraverso il numero verde 800167662 (in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 13) a cui potranno rivolgersi oltre che gli ultrasessantacinquenni) anche le persone che non possono allontanarsi da casa perché positive al Sars-Cov-2, o che sono in quarantena o in isolamento volontario. Al servizio si può richiedere assistenza gratuita per le attività quotidiane: supporto per i servizi sanitari, per la spesa, e per l’acquisto dei farmaci con consegna a domicilio.

Si ricorda anche che, essendo l’aumento dei contagiati costante, occorre adottare tutte le precauzioni anti Covid-19: indossare la mascherina (resa obbligatoria prima nel Lazio con un’ordinanza del presidente della Regione Lazio, e poi esteso a livello nazionale a partire da oggi anche a livello nazionale con Dpcm), mantenere il distanziamento tra persone, curare l’igiene di se stessi e dei luoghi di vita, di lavoro o di studio.

La polizia municipale e le forze dell’ordine stanno sempre più intensificando i controlli nelle strade cittadine per verificare che siano rispettate tali prescrizioni e soprattutto l’obbligo d’indossare la mascherina.