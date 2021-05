Covid, scendono i casi a Fonte Nuova. Mentana e Monterotondo in lieve risalita

Scende ancora a Fonte Nuova il numero dei positivi sul territorio comunale, in lieve risalita i casi a Monterotondo e a Mentana. Ora il dato più basso viene registrato proprio tra Tor Lupara e Santa Lucia.

Tra il 13 e il 20 maggio è stata riscontrata una discesa costante dei casi di contagio all’interno dei confini del Comune di Fonte Nuova: in particolare in questa settimana sono stati comunicati all’amministrazione comunale 18 nuovi contagi e 81 guarigioni. Gli attualmente positivi sul territorio comunale al momento sono 37.

A Mentana tra il 15 e il 21 maggio sono stati segnalati 30 nuovi contagi e 23 guariti, il totale dei positivi sale lievemente rispetto alle ultime rilevazioni: ora sono 53.

La risalita è un po’ più marcata a Monterotondo dove tra il 15 e il 20 maggio sono stati registrati 45 nuovi contagi e 33 guarigioni. Nella città eretina al momento i positivi in isolamento sono 48.