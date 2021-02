Covid, nel Lazio 95mila over 80 vaccinati

Nel fino ad oggi sono stati somministrati 95 mila vaccini anti covid agli over 80 del Lazio su un totale di prenotati di circa 300 mila. “La macchina per mettere in sicurezza gli anziani sta viaggiando regolarmente – dice l’assessore regionale Alessio D’Amato – e prevediamo entro i primi giorni di marzo di aprire anche le prenotazioni rivolte alla fascia di età 79 e 78 anni assieme alle principali categorie di esenzione che rientrano nelle fasce di vulnerabilità definite dal Ministero della Salute”. Nel frattempo sono già partite anche le vaccinazioni per le persone estremamente vulnerabili, come i dializzati e i trapiantati, che saranno contattate dalle strutture che li hanno in carico o dalle Asl di competenza. Proseguono le vaccinazioni del mondo della scuola, le prenotazioni hanno superato la quota delle 62 mila. “ Siamo in una fase delicata nella programmazione della campagna vaccinale, abbiamo bisogno di certezze per garantire velocità e il miglior servizio possibile. Purtroppo le notizie sui continui mancati arrivi del vaccino Astrazeneca generano incertezza soprattutto nel momento in cui dobbiamo partire con i medici di medicina generale”.