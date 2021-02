Prosegue nel Lazio la campagna vaccinale anti Covid e alle ore 12 di oggi è stata superata la quota delle 300 mila dosi somministrate. “Sono 117 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose. Gli over 80 nel Lazio vaccinati sono 60 mila – spiega l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – e nei prossimi giorni andremo ad una ulteriore accelerazione. Sono preoccupato per la riduzione delle forniture del vaccino Moderna e spero che sia uno stop solo momentaneo. Abbiamo bisogno di maggior quantitativi per accelerare la copertura vaccinale tenendo conto che nei prossimi giorni partiremo anche con il personale della scuola”.