Covid Lazio: crescono i contagi. 2654 nuovi casi

Oggi nel Lazio su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2.652 nuovi casi positivi (+765), sono 12 i decessi (+1), 805 iricoverati (-21), 111 le terapie intensive ( = ) e +835 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 1.164.il valore rt a 1.01 rispetto a 1.06 della scorsa settimana. L’incidenza a 200 per 100 mila abitanti rispetto a 190 della settimana scorsa, cala l’occupazione dei posti letto in area medica. Variante omicron: sono stati accertati altri 3 casi di variante.