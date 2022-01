Covid. Il bollettino a Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana

Ancora in aumento i casi Covid nei Comuni dell’asse nomentano del Nordest romano. I sindaci di Mentana e Monterotondo lamentano alcune criticità nella trasmissione dei dati da parte della Asl. A Mentana il sindaco Benedetti invita i cittadini risultati positivi a comunicare via mail all’amministrazione comunale il proprio numero di telefono.



Monterotondo



Nella città eretina i cittadini attualmente positivi posti in isolamento domiciliare sono 964, il dato è aggiornato al 14 gennaio.

“Continuiamo ad avere forti criticità con le comunicazioni relative alle persone negative e questo oltre a provocare difficoltà organizzative nella gestione dei rifiuti, non ci consente di avere un quadro dettagliato al 100%. Vi ricordo inoltre che nelle comunicazioni che riceviamo quotidianamente non sono contenute informazioni sui dati dei positivi vaccinati e dei positivi non vaccinati, così come non abbiamo i numeri degli ospedalizzati”, dichiara il sindaco Riccardo Varone. “Nella consapevolezza di quanto grande sia lo sforzo e l’impegno che ci sono ancora richiesti, il mio appello è di affrontare questo momento cercando di non perdere mai quella fiducia e collaborazione verso tutte le istituzioni che stanno gestendo l’emergenza”.



Fonte Nuova e Mentana



A Fonte Nuova l’ultimo bollettino è stato diramato dall’amministrazione comunale il 12 gennaio, tra Tor Lupara e Santa Lucia l’ultimo dato registrato riporta la presenza di 1016 positivi in isolamento domiciliare sul territorio comunale.

Nella settimana tra l’8 e il 14 gennaio a Mentana, invece, sono stati comunicati 473 nuovi positivi e 141 guariti. In questo momento i positivi in isolamento domiciliare sono 713.

Anche in questo caso il sindaco Marco Benedetti segnala alcune mancanze nell’invio dei dati. Per questo motivo invita tutti i cittadini positivi riscontrati con tampone a inviare una mail all’indirizzo servizisociali@mentana.gov.it, con all’oggetto “SEGNALAZIONE COVID” e all’interno il numero di telefono da contattare.