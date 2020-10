Covid Guidonia, classe in quarantena al Pisano

Il dirigente scolastico del Polo Liceale e Tecnico di via Roma 298, Eusebio Ciccotti, comunica che la Asl Rm5, dopo aver accertato un caso positivo di uno studente, ha posto una classe del Polo Tecnico (ex Pisano) in quarantena. Il preside ricorda a tutti gli studenti di attenersi scupolosamente alle norme vigenti per contrastare la diffusione di infezioni da Corona-19. Il preside sottolinea che è già la seconda classe in quarantena, quindi invita tutti gli studenti a indossare la mascherina oltre che in classe e a scuola, “anche durante le attività post-scolastiche e nel tempo libero quando si è all’aperto”.