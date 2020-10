Covid Guidonia, Caruso: “Rinforzi di polizia e esercito per i controlli”

Si apre con una richiesta precisa il consiglio comunale di Guidonia Montecelio: più personale per le forze di polizia e in caso dell’esercito per i controlli anti covid in città. A porla al sindaco Michel Barbet è un consigliere della sua maggioranza, Claudio Caruso che dal microfono della videoconferenza dice chiaro e tondo al primo cittadino che Guidonia deve avvalersi delle possibilità che mette in campo il ministero dell’Interno. Se si chiudono bar e ristoranti la sera, imponendo un forte sacrificio ai commercianti, e poi non ci sono controlli, allora il trend dei contagi non cambierà. Questa la posizione di Caruso: “Diamo un segnale forte alla città”.