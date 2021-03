Covid Guidonia, 54 contagi in due giorni e 1 decesso

Il bollettino covid di Guidonia Montecelio registra 54 nuovi contagi tra sabato e domenica, lo comunica il sindaco Michel Barbet in base ai dati forniti dalla Asl Roma5. Purtroppo si registra un decesso avvenuto venerdì 26 febbraio. I guariti sono 20, in totale in questo momento i positivi al covid in città sono 277.