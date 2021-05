Covid, casi in forte calo a Fonte Nuova, Monterotondo e Mentana

Casi in picchiata nei Comuni del nordest romano dell’asse nomentano. Anche Fonte Nuova scende sotto la quota dei 100 positivi in isolamento sul proprio territorio comunale. Mentana e Monterotondo in forte calo.

Dagli ultimi numeri forniti dalle amministrazioni comunali si apprende che tra Tor Lupara e Santa Lucia i positivi in isolamento sono 73, il dato fa riferimento al bollettino diramato dal Comune di Fonte Nuova martedì 11 maggio: negli ultimi tre giorni sono stati registrati 12 nuovi casi e 25 guarigioni. A Mentana sono stati riscontrati negli ultimi quattro giorni 8 nuovi casi e 23 guarigioni, gli attualmente positivi sono 46.

Il totale dei positivi scende ancora anche a Monterotondo: tra il 3 e l’8 maggio sono stati comunicati 36 nuovi casi e 48 guarigioni, in questo momento le persone in isolamento sono 35.