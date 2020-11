Covid, aperto nuovo reparto all’ospedale di Tivoli

Vista la necessità di aumentare la disponibilità di posti letto dedicati ai pazienti covid positivi, come da indicazioni regionali, è stato aperto un nuovo reparto presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ai 12/14 posti letto di Tivoli si aggiungono anche quelli presso l’ospedale di Colleferro dove, nonostante non previsto dal DCA, l’Azienda è riuscita a riadattare, ridestinare e mettere a disposizione, seguendo le rigide norme di sicurezza previste, posti letto nella Medicina d’Urgenza. Anche il Covid Hospital di Palestrina si sta progressivamente allineando, anche attraverso il rafforzamento di personale dedicato, al fine di raggiungere i 100 posti letto previsti nell’ordinanza della Regione Lazio. Mettere tempestivamente a disposizione nuovi posti all’interno degli ospedali ha anche l’obiettivo, oltre a quello di garantire un’assistenza adeguata, di evitare il fermo dei mezzi di soccorso che sta avvenendo in tutta la regione.

“E’ un lavoro enorme – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – tutti stanno lavorando senza sosta per riuscire ad assistere al meglio i cittadini. Nessuno si sta risparmiando e a tutti va un grande ringraziamento”.