Cotral, il 3 dicembre sciopero Ugl di quattro ore

Disagi in vista per chi viaggia sui bus regionali venerdì prossimo. Per il 3 dicembre l’organizzazione sindacale Ugl ha proclamato uno sciopero di quattro ore: dalle ore 8,30 alle 12,30. “Saranno garantite – fanno sapere da Cotral – tutte le corse fino alle 8:30 e alla ripresa del servizio dalle 12:31. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral”.

I motivi dello sciopero

Ecco i motivi della proclamazione dello sciopero: “Per la discriminazione in essere tra lavoratori in possesso e non di green pass; per le intimidazioni e le ritorsioni che stanno verificandosi vista l’autonomia decisionale lasciata alle aziende per stabilire le procedure aziendali in materia di applicazione del green pass; per il mancato rispetto della tutela dei lavoratori – anche se le norme prevedono limiti al potere disciplinare del datore di lavoro, si stanno verificando casi di gravi violazioni; per la possibilità che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati per far rispettare alle aziende il loro obbligo determinato dalla legge 81/08 di sorveglianza sanitaria e prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; perché la situazione del trasporto pubblico locale che si prospetta è a dir poco surreale: si richiede l’obbligatorietà di un green pass a chi conduce il mezzo, ma non a chi ne fruisce; per l’assente tutela agli operatori front line vittime degli effetti post covid”.