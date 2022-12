Concerto di Natale al Duomo di Tivoli

L’11 dicembre 2022 alle ore 19.00, nella meravigliosa cornice del Duomo di Tivoli, si terrà il Concerto di Natale “Note di Gioia” promosso e organizzato dalla presidente dell’associazione “Famiglie di Angeli”, dott.ssa Enza Tripaldi. Il concerto sarà eseguito dalla “Corale Koinè” dell’Associazione Famiglie di Angeli, dall’Orchestra “Accademia degli Ostinati” e dai solisti: Katia Martina soprano, Francesca Lione mezzosoprano, Mauro De Santis tenore, Giacomo Balla basso, Roberto Marchesi all’organo, diretti dal maestro Robert Andorka.

Il programma prevede l’esecuzione di musiche di G.F Händel, A. Vivaldi, W.A.Mozart e canti natalizi.

Un programma brillante per celebrare con gioia il Natale e festeggiare la chiusura di un anno celebrativo dell’Associazione per i venti anni di attività; ma anche un’occasione, per promuovere le finalità perseguite dall’Associazione e sottolineare come la musica sia non soltanto una forma d’arte e un momento culturale, ma anche uno strumento educativo e di cura.

Il concerto ha il patrocinio gratuito del Comune di Tivoli e della Federcori Lazio.

L’Ingresso è gratuito

Alle ore 17,30, la Santa Messa precederà il concerto.

L’associazione Famiglie di Angeli è attiva dal 2002. Quest’anno celebra vent’anni dalla sua costituzione ed è formata da professionisti e volontari che operano nel sociale. L’Associazione realizza attività per educare i giovani alla corretta percezione di condotte a rischio e, più in generale, all’acquisizione di stili di vita positivi. Professionisti della relazione d’aiuto sono inoltre impegnati a sostenere la ripresa del cammino di vita di coloro che hanno subito il lutto della perdita di una persona cara. L’Associazione promuove studi e ricerche; cura l’edizione di pubblicazioni di argomento sociale e organizza convegni, corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore. Organizza altresì eventi di aggregazione sociale e culturale, tra cui anche i concerti, per affermare il grande valore della Musica.