“Con Masini progetto valido e competitivo”

Con la riunione dei tre coordinatori insieme al candidato sindaco, parte ufficialmente la corsa di Alfonso Masini alle elezioni amministrative di Guidonia Montecelio 2022. “Dopo la sintesi trovata tra la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, durante una riunione avvenuta lunedì, con la presenza delle delegazioni dei partiti del centrodestra, i Coordinatori Comunali dei partiti che compongono la coalizione, Alessandro Messa, Mario Pozzi e Maurizio Massini insieme al professore Alfonso Masini hanno formalmente ufficializzato la candidatura a Sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative. Crediamo che l’autorevolezza, l’esperienza e l’amore per la terza città del Lazio che la figura di Alfonso Masini rappresenta, siano elementi essenziali per ridare centralità e slancio ad una città abbandonata e molto spesso isolata per colpa dell’incompetenza dimostrata negli ultimi anni dal Pd e dal M5S. Siamo convinti di aver offerto alla Città dell’Aria la candidatura a Sindaco di una persona che possa rilanciare finalmente sia l’azione amministrativa che l’immagine della nostra città. Consapevoli del lavoro che ci sarà da fare abbiamo dato vita ad un progetto politico valido e competitivo nell’interesse della comunità guidoniana”.