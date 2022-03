“Soprattutto Guidonia Montecelio” è lo slogan della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Alberto Cuccuru: un messaggio che sarà la spinta in questi mesi che porteranno la città alle urne. L’avvocato a capo delle forze progressiste lancia una lista civica ispirata al suo nome. “Con Alberto” sarà la casa dei cittadini che decideranno di impegnarsi in prima persona portando la propria partecipazione direttamente nelle istituzioni. Figure dal mondo dei professionisti, dall’associazionismo, che vorranno trasformare il loro impegno in un contributo alla comunità locale. Sono due le parole che Cuccuru sceglie per presentarsi alla città. Impegno per la città, “una grande comunità alla quale chiederemo aiuto per costruire insieme una visione di bellezza condivisa”. E la secondo, appunto, è bellezza. Un orizzonte e un valore visto che per Cuccuru “bellezza è il diritto a una condizione sociale, sia individuale sia collettiva, che non leda la nostra dignità di cittadini. La bellezza è il diritto di vivere in un contesto sicuro”.