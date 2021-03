Comune: avviso pubblico per la vendita dei box auto nel multipiano di Montecelio

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE IN PROPRIETA’ DI BOX (32), POSTI AUTO-STALLI (20), COLLOCATI ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO SITO IN LOC.TA’ GUIDONIA MONTECELIO, IN VIA FUORI LE MURA

Prezzo di vendita a base d’asta variabile secondo metratura – Consultabili nella Tabella inserita nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale

Presentazione domanda (termine perentorio) 03 maggio 2021

Seduta pubblica 06 maggio 2021 Presso la sede dell’ufficio Urbanistica –Torre civica 1° piano –Guidonia Montecelio

Documentazione disponibile sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice