Colleverde, 86enne ucciso in casa. Le indagini della procura

Indagini in corso per la morte di Luigi Panzieri, 86enne che ieri mattina è stato trovato agonizzante nel suo appartamento di via Monte Rosa, a Colleverde. Il primo intervento – spiegano dalla procura di Tivoli – è stato effettuato dalla figlia della vittima, allertata dalla badante del padre, la quale, uscita momentaneamente per andare a fare la spesa, al ritorno, aveva trovato stranamente la porta di casa chiusa con due mandate, e non avendo ricevuto alcuna risposta né al citofono, né al telefono ed infine nemmeno alla porta si era preoccupata. La figlia, insieme al marito, grazie anche alle conoscenze infermieristiche legate al loro lavoro, ha praticato, invano, le prime manovre per tentare di rianimare il padre. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, procedendo al massaggio cardiaco, si sono accorti, però, della presenza di alcune ferite sul corpo dell’uomo. Sul posto sono giunti allora tempestivamente gli agenti del commissariato di zona, quelli della Squadra Mobile, della Polizia scientifica, insieme al pubblico ministero di turno della procura di Tivoli e al medico legale, il quale si è riservato di valutare successivamente se la morte dell’uomo fosse da attribuire alle ferite da arma da taglio rinvenute sul suo corpo o ad un malore avuto in seguito all’aggressione accertata sulla base dello stato dei luoghi. Considerati tutti gli elementi presenti sono iniziate indagini a 360 gradi. Al momento non è esclusa alcuna pista investigativa per individuare il responsabile dell’omicidio. Il pubblico ministero di Tivoli e il personale della squadra mobile della questura di Roma in queste ore stanno ricostruendo gli ultimi momenti della vita dell’anziana vittima, analizzando tutte le sue conoscenze, le sue abitudini e le sue amicizie acquisendo tutte le informazioni necessarie per giungere nel più breve tempo possibile all’individuazione del responsabile o dei responsabili.