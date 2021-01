Colleferro, riattivata la Medicina Interna del Parodi Delfino

È stata riattivata la Medicina Interna dell’ospedale di Colleferro. A seguito dei sopralluoghi effettuati nella mattina di venerdì presso il Parodi Delfino e verificata la possibilità di attivare 17 posti letto, è stata disposta dalla Asl Roma 5 la riattivazione della Medicina Interna, nel rispetto delle norme per la sicurezza di pazienti e operatori, anche per fronteggiare il crescente incremento di afflusso di pazienti in Pronto Soccorso.