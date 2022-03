Colle Fiorito, vandali a scuola: fermati due ragazzi

Gel disinfettante sparso ovunque, tastiere dei computer danneggiate, una fotocopiatrice fuori uso, piante rovesciate e aule nel caos: è l’esito del raid vandalico di ieri sera nella scuola Montelucci di Colle Fiorito a Guidonia Montecelio. In base a quanto si apprende per l’intrusione sarebbero stati già fermati dalla polizia nei pressi della scuola due ragazzi maggiorenni. I due dopo essere stati sentiti in commissariato risulterebbero estranei ai fatti. A dare l’allarme alcuni vicini che hanno visto il cancello aperto, quando le forze dell’ordine sono arrivate nei pressi della scuola i vandali sono scappati. Subito dopo sarebbero stati fermati due maggiorenni. Intanto questa mattina campanella spostata alle undici per consentire al personale scolastico di ripristinare gli spazi in piena sicurezza.