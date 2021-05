Colle Fiorito, “area camper nel degrado”

“In completo stato di abbandono l’area sosta destinata ai camper presente a Colle Fiorito, in prossimità del centro commerciale”. A denunciarlo la capogruppo del Pd Paola De Dominicis. “Questo importante spazio a disposizione dei camperisti non è praticamente utilizzabile in quanto ridotto nel più totale degrado. Un vero peccato, considerate le finalità che portarono alla sua realizzazione. È urgente un intervento dell’amministrazione comunale per ripristinarne la funzionalità ed eliminare le situazione di pericolo, comunque, attualmente presenti”.