Città Metropolitana, in dirittura d’arrivo lavori a Monterotondo e Fiano

Sono quasi ultimati i lavori che stanno interessando la viabilità a Fiano Romano sulla strada provinciale Tiberina per lavori della pavimentazione stradale e consolidamento dal km 24+900 al km 40+500. Lo comunica la Città Metropolitana di Roma. Inoltre, è nella fase conclusiva l’intervento per manutenzione straordinaria sulla stradale Sp San Martino dal km 4+200 al km 5+620 per rifacimento sottofondo e pavimentazione stradale e realizzazione di una rotatoria per facilitare e snellire il traffico nel Comune di Monterotondo.