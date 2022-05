Cgil, assemblea pubblica a Colleverde sul Pnrr in sanità

Parterre de rois per l’assemblea pubblica organizzata dalla Cgil Rieti Roma Eva a Guidonia, nella frazione di Colleverde. Nel corso dell’incontro, in programma lunedì 30 maggio alle 16.00 presso il centro sociale “Vivi il futuro” in via Monte Gran Paradiso 43, verranno illustrate le opportunità per potenziare la sanità nei territori legate al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza e sarà moderato dalla segretaria Cgil Rieti Roma Eva Barbara Di Tomassi. Interverranno il dg Asl Roma 5 Giulio Santonocito, la consigliera metropolitana Manuela Chioccia, il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Chiuderà l’incontro l’intervento del segretario Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola.