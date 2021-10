Centri anziani, Tivoli Partecipa chiede di fare luce. “Chiusi e senza manutenzione. Perché?”

Si scalda l’aria in città a dispetto delle temperature destinate progressivamente a scendere. Ad accendere i fuochi ci pensa Tivoli Partecipa, che in una nota stampa diffusa ieri chiede di fare luce sullo stato di salute dei centri anziani cittadini. Un piccolo grande allarme, visto il ruolo sociale che esercitano e il progressivo ritorno alla normalità che necessita di accortezze ma anche di possibilità, che a quanto raccontano i consiglieri Alessandra Fidanza e Nello de Santis, sono negate. “In alcuni centri le strutture sono senza manutenzione o chiuse. Le linee guida regionali per la riorganizzazione dei centri non sono state recepite. I Comitati di gestione di alcuni centri sono scaduti e non rinnovati. Tivoli partecipa ritiene che occorra valorizzare i centri anziani. Il ruolo svolto sul territorio è fondamentale per favorire la partecipazione sociale degli anziani”, commentano. Una richiesta che è stata messa anche nero su bianco con la presentazione di una interrogazione che sarà quindi discussa anche in aula.