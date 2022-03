Operazioni politiche, simboli, liste civiche, neo partiti (anche) che sbarcano a Guidonia Montecelio. È il caso di ItalExit la forza politica fondata da Pierluigi Paragone che oggi conta su un coordinatore (e quindi si immagina anche un coordinamento) in città, cioè Gianni Golia. L’annuncio arriva da William De Vecchis e Fabio Federici, il primo è senatore della Repubblica, ex leghista che ha lasciato in queste settimane la casa salviniana per aderire al progetto di Paragone.

È un movimento politico con un manifesto chiaro, “per chi vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia dell’Unione Europea e della moneta unica”. De Vecchis è stato accolto da Paragone come un vero “sovranista”, mentre si tenta di avere presenze sul territorio anche in questa area della provincia di Roma. Il senatore De Vecchis è del litorale, ma non è la prima volta che si occupa di Guidonia. È stato presente infatti in città, in occasioni pubbliche, al fianco della consigliera Arianna Cacioni.

Il Coordinamento di Guidonia Montecelio è stato affidato all’amico Gianni Golia – dicono De Vecchis e Federici – attivista da tempo nel mondo associazionistico locale e nel modo politico. Presidente dell’Associazione “Comitato Salvaguardia Guidonia” operante nell’area comunale Guidoniana. Il suo impegno sul territorio è riconosciuto, ed è stato molto apprezzato. A lui e agli amici di Guidonia che con lui hanno abbracciato il progetto di ItalExit l’augurio di buon lavoro. ItalExit mette in atto così la fase organizzativa concreta, per poi lanciare la campagna adesioni al nuovo progetto nell’area Guidoniana”.