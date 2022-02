Caserma dei Carabinieri a Fonte Nuova, c’è l’ok definitivo

La Prefettura di Roma ha comunicato al Comune di Fonte Nuova che l’Ufficio Coordinamento e Pianificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inserito nella pianificazione presidiaria 2022 l’Istituzione della nuova stazione dell’Arma dei Carabinieri sul territorio comunale.

“È una notizia che ci rende felici, perché è la dimostrazione che anche le cose più importanti e difficili, se vengono seguite per anni, possono essere realizzate – dichiarano il sindaco Presutti e l’amministrazione comunale –. C’è una cosa a cui, fin dal principio, abbiamo tenuto davvero tanto, ed è cambiare in meglio Fonte Nuova. Ed ogni volta che riusciamo ad avanzare anche solo di una casella, è una grandissima soddisfazione. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato a questo successo, da chi in principio ha lanciato l’idea, a chi ha suggerito come proseguire anche quando tutto sembrava perso, alle forze dell’ordine, Carabinieri e Prefettura”.

Di fatto si tratta dell’ultimo tassello che mancava per raggiungere questo importante obiettivo tanto atteso dalla cittadinanza.

“Partirà come Caserma media composta da 16 unità – dichiara la consigliera Micol Grasselli –, per poi essere ampliata sempre più e coprirà probabilmente oltre che il Comune di Fonte Nuova, anche Colleverde, Colle Fiorito, Parco Azzurro e parte di Marco Simone. Vista la carenza di disponibilità economica da parte dello Stato per il settore, viste le tantissime richieste avanzate da molti Comuni Italiani pochi sono quelli che sono stati in grado di ottenere questo risultato e noi siamo tra questi”.