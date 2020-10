Casacalda senza acqua, Barbet: “Acea sta intervenendo”

L’Acea sta intervento per i disagi nel quartiere di Guidonia centro, Casacalda, che è senza acqua. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, l’amministrazione ha sollecitato Acea. “Stanno intervenendo per risolvere il problema tecnico presso il serbatoio idrico in località Collelargo che ha causato la mancanza d’acqua”. La risoluzione è prevista entro la tarda sera di oggi. “Sono previste autobotti a via Ponchielli e via Boito”.