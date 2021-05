Casa in fiamme, il cane lancia l’allarme e permette alla padrona di scappare

Villetta in fiamme nella notte, il cane abbaiando sveglia la padrona di casa che stava dormendo al piano superiore dandole il tempo di correre fuori per mettersi in salvo. Nulla da fare per quattro gatti. E’ successo nella campagna di Castel Madama, intorno alle 5 di questa mattina, a causa di un corto circuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tivoli.