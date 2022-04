Cartaginese: “Bene linea Tivoli-Tor Vergata, ma ricordiamoci di Villalba e Tivoli Terme”

La consigliera regionale della Lega Laura Cartaginese è intervenuta in merito all’attivazione della nuova tratta Cotral tra Tivoli e l’Università di Tor Vergata.

“Sono chiaramente contenta della notizia che prevede l’istituzione in via sperimentale di una linea Cotral di collegamento tra Tivoli e l’Università di Tor Vergata, mi chiedo però se non sia possibile rivedere il tragitto, inserendo anche Villalba e Tivoli Terme. Si tratta di una manciata di chilometri in più che consentirebbe a un maggior numero di studenti e lavoratori di accedere a questo importante servizio, richiesto da anni e mai ottenuto. Mi impegnerò nelle sedi deputate per ottenere questa variazione a mio parere fondamentale”, ha dichiarato l’esponente del Carroccio.