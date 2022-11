Carta, penna e fantasia: ecco il bando per il Campiello giovani 2023

Hai tra i 15 e i 22 anni, la passione per la scrittura e un racconto messo in un cassetto che vuole uscire fuori? C’è un’opportunità per te da non perdere. La Fondazione il Campiello ha infatti bandito la ventottesima edizione del concorso dedicato ai più giovani. Si può partecipare con un solo elaborato, che non può essere scritto a più mani, in carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea doppia e pagine numerate, con una lunghezza minima di 10 e massima di 20 cartelle (20/25 righe di testo circa). Il tema è libero e la lingua da utilizzare l’italiano. I racconti devono pervenire in forma anonima – sulla prima pagina dovrà quindi comparire solo il titolo e il nome dell’autore – e devono essere inviati sia in formato digitale che in formato cartaceo. La data di scadenza per l’arrivo dei racconti è fissata per il 12 gennaio 2023 (per il cartaceo fa fede il timbro postale). Per informazioni o chiarimenti giovani@premiocampiello.it

Qui il bando completo

Premio Campiello Letteratura – Confindustria Veneto