Carnevale a maggio: nessuno scherzo, a Tivoli si sfila dall’8. E il 28 carri sotto la luna

Se avete riposto nell’armadio invernale le maschere di Carnevale è il momento di fare marcia indietro e di rimettere tutto in bella vista. L’8 maggio, infatti, torna l’appuntamento con lo Zibaldone, maschera simbolo per la città di Tivoli, che dopo la pausa forzata causata dalla pandemia si rimette in marcia non senza qualche polemica. Non a tutti, infatti, è piaciuta l’idea di celebrare la festa più divertente dell’anno anche fuori dagli schemi canonici, considerati i tempi difficili in cui viviamo tra guerra e contagi sempre dietro l’angolo. Ma la macchina del divertimento è già partita, confortata anche dal boom di presenze che nel fine settimana si registra in città. Così il Comitato si è messo all’opera e ha dato vita al programma che terrà impegnati gli appassionati e non per tutto il mese, compresa una suggestiva sfilata in notturna prevista per il 28.

Tivoli – 8 maggio, ore 16.30 – sfilata carri allegorici con partenza da Largo G. Saragat.

Villa Adriana – 14 maggio, ore 16.30 – sfilata carri allegorici, con partenza da Via Lago di Garda.

Tivoli – 15 maggio, ore 16.30 – sfilata carri allegorici con partenza da Largo G. Saragat.

Campolimpido – 21 maggio, ore 16.30 – sfilata di carri allegorici con partenza da Via Libertucci.

Tivoli – 22 maggio, ore 16.00 – sosta dei carri allegorici nelle piazze della città

Tivoli – 28 maggio, ore 19.30-22.00 – sfilata dei carri allegorici in notturna, con partenza da Largo Saragat.

TIVOLI – 29 maggio In Piazza Garibaldi, raduno dei gruppi mascherati con spettacolo di intrattenimento, arte varia e incendio del “Re Carnevale”.