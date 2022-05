Obiettivo ambizioso, per una esperienza da vivere al massimo. “Voglio farmi portavoce delle problematiche che tutti noi viviamo ogni giorno a Guidonia Montecelio, in questa nostra città così maltrattata da questa amministrazione, prendendo in carico tutte le questioni che ascolto dalle tante persone che ho il privilegio di conoscere a Setteville ma non solo”. Comincia così l’avventura di Carmela Marullo, attualmente in una agenzia multiservizi ma in passato storica commerciante nel settore abbigliamento con il negozio “Piccole Pesti” a Setteville. Una avventura da vivere in prima persona, all’interno di Fratelli d’Italia e al fianco di Adalberto Bertucci, con il quale la Marullo sarà in ticket nelle prossime elezioni amministrative. “Per me è davvero un onore essere insieme in questa corsa ad Adalberto, persona di grande carisma e di grande esperienza, tra l’altro in un partito in forte crescita”. Carmela è alla prima esperienza, ma ha le idee ben chiare. “Massimo impegno, questo è il mio mantra: per me, per la mia città, e per tutte le persone che mi sostengono. Intendo farcela grazie al loro supporto e all’esempio di chi è al mio fianco”.

“Carmela è entusiasmo e passione, una persona di cuore che conosce le esigenze della cittadinanza. Sarà – chiude Adalberto Bertucci – un valore aggiunto per il partito, e sono certo che saprà farsi conoscere ed apprezzare. Da oggi in poi saremo attenti ad ogni istanza della cittadinanza e lo saremo anche una volta eletti, perché le promesse della campagna elettorale vanno rispettate anche dopo. Una questione di competenza, di attenzione, e di amore. Per questo lavoriamo, con impegno, coerenza e passione, ogni giorno”.