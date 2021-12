Carenza idrica a Mentana, Petrocchi deposita una petizione

I disservizi registrati a Mentana che riguardano il sistema idrico, non sempre impeccabile, hanno spinto il consigliere comunale di opposizione Maurizio Petrocchi a raccogliere le firme di oltre 200 cittadini per richiedere “una maggiore e accurata manutenzione agli impianti della rete idrica e fognaria” in tutta la città, come si legge nel testo che è stato depositato all’Acea, in Comune e in Prefettura. Secondo il consigliere della Lega la carenza idrica sarebbe dovuta “a una cattiva gestione societaria per quanto concerne il controllo degli impianti idrici”, come riportato nel corpo della petizione stessa.

“Con l’augurio di avere un servizio migliore nell’immediato futuro ed il nostro impegno non risulti vano – ha dichiarato Petrocchi –, saremo sempre vigili sulla problematica e pronti a mettere in campo altre iniziative che possano dare esiti positivi. Ringrazio i sottoscrittori tutti della petizione, nonché i consiglieri comunali che hanno aderito, sottoscrivendo la petizione e colto con positività la iniziativa intrapresa”.