Cape Canaveral approva nuovo protocollo d’intesa per il gemellaggio con Guidonia

Il Consiglio Comunale di Cape Canaveral ha ufficialmente approvato il nuovo protocollo d’intesa proposto da Movimento Giovani Guidonia-Montecelio, a rispetto dello storico gemellaggio ormai abbandonato da anni. A darne notizia proprio il Movimento: “Nella giornata di martedì 17 maggio è avvenuta la presentazione ufficiale della mozione nella sede del Consiglio Comunale americano. I consiglieri comunali di Cape Canaveral, con l’appoggio del Sindaco Wes Morrison, hanno approvato all’unanimità un protocollo che prevede programmi di scambi culturali per studenti, connessione dei poli aeronautici e sviluppo dell’imprenditoria nel settore aerospaziale”.

“Abbiamo raggiunto un primo importante traguardo per la città dopo un lungo anno di lavoro con l’amministrazione americana. Nonostante l’idea fosse stata proposta da semplici cittadini come siamo, abbiamo raggiunto un pre-accordo firmato e approvato dal Consiglio Comunale di Cape Canaveral e dal sindaco che ringraziamo per la disponibilità. Ora è tutto nelle mani della prossima amministrazione guidoniana: non possiamo farci scappare una possibilità di crescita e di

investimento importante per il nostro territori”, riporta Luciano capolista di “Movimento Giovani Guidonia Montecelio”.

Commenta Claudio Zarro candidato sindaco del fronte civico Uniti in Comune: “Questo traguardo è esclusivamente per la città e i cittadini. Per me è un piacere, un’emozione e un onore ricevere una comunicazione di tale importanza e sono sicuro che un’iniziativa del genere possa avere una ricaduta importante per il nostro territorio. È venuto il momento di restituire al nostro comune la sua identità e sono orgoglioso di poter annunciare un importante passo verso questo obiettivo”.