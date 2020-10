Caos in strada per i tamponi alla Sala della cultura. Caruso: “Indecente”

Irrefrenabile Claudio Caruso al consiglio comunale di Guidonia Montecelio che dopo aver chiesto rinforzi per i controlli anti covid in città, incalza il sindaco dai banchi della maggioranza sul caos che si scatena fuori dalla sala della cultura che è sede di tamponi per le scuole. “Assembramento indecente e pericoloso per gli studenti, questa mattina più di 70 persone fuori. Quindi ho due richieste: mettere il divieto di sosta su piazza Bernardini, così da consentire sicurezza a chi aspetta di effettuare il tampone, e prevedere la presenza di un agente della polizia locale sul posto”.