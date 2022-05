“Canzone del Maggio”, i Gd cantano De André in piazza

I Giovani Democratici scendono in piazza per un evento dedicato a Fabrizio De André. “Canzone del Maggio” parte stasera dalle 21.00 a Tivoli, in piazza del Plebiscito, e bissa domani a Fonte Nuova in piazza Nassirya dalle 18.00. A cantare le canzoni dell’artista genovese ci sarà Andrea Filippi de “I notturni” e del “Duo De André”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare cantando o anche per suonare con i propri strumenti.

“In una società costituita da persone sempre più sole, in cui ci sentiamo appagati tramite like e reazioni sui social, il modo migliore per combattere la solitudine è aggregare – dichiara la segretaria dei Gd Tivoli Veronica Cerroni –. Intonare a gran voce, in coro, i testi di chi per anni ha lottato contro l’emarginazione, le ingiustizie sociali e le disuguaglianze, ci è sembrato un buon modo di combattere questa incessante ed assordante solitudine.”

È un modo per tornare a stare insieme, ma anche per riflettere su temi di attualità.

“Abbiamo scelto di unire l’aspetto culturale di un concerto in piazza con quello sociale: Canzone del Maggio non è un titolo casuale, ma riflette la nostra voglia di affrontare tematiche attuali come quelle del lavoro, anche se con canzoni del passato. Invitiamo tutte e tutti a partecipare a un momento che speriamo possa farci ritrovare come comunità”, spiega la segretaria Gd Fonte Nuova Beatrice Adriani.

Inoltre, a Fonte Nuova insieme alla giovanile dem sarà in piazza anche l’associazione Prima con un info point su Aids e Hiv. Oltre a sensibilizzare su questo tema, l’associazione e i Gd distribuiranno materiale informativo e preservativi in omaggio, il tutto offerto da Anlaids Lazio.