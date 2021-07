Canterano, aperto il ponte: scongiurato isolamento

Il 6° Reggimento Pionieri dell’Esercito ha concluso in tempi rapidissimi la costruzione del ponte per risolvere il problema di accesso e viabilità che si è creato a seguito della frana che ha interessato la principale via di collegamento verso il Comune di Canterano.

“Un doveroso e sentito ringraziamento al 6° reggimento Pionieri dell’Esercito, che con rapidità e competenza hanno realizzato l’opera in pochi giorni e alla Prefettura di Roma, che ha dato un contributo fondamentale alla sottoscrizione della convenzione per la realizzazione dei lavori, siglata il 4 luglio scorso. Tale intervento – spiega Carlo Caldironi, Consigliere delegato alla Viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale – realizzato dai militari dell’Esercito con propri mezzi, consente un by-pass viario a monte della frana sul tratto di strada S.P. 47 Empolitana, recuperando così il collegamento in entrata e uscita dal paese in piena sicurezza. Una soluzione su cui abbiamo lavorato insieme alle istituzioni coinvolte per dare tempestivamente risposte al Comune di Canterano e alle zone circostanti. Un risultato importante e fortemente sostenuto e voluto dalla Sindaca della Città metropolitana Virginia Raggi, dal Vice Sindaco Teresa Zotta, per scongiurare l’isolamento di una comunità del nostro territorio metropolitano ”.