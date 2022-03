Califano: sostegno psicologico per donne e bambini in fuga dall’Ucraina

“Ho sottoscritto una importante iniziativa della collega Sara Battisti: ampliare il bonus psicologo anche alle donne e ai bambini che, in fuga dal conflitto ucraino, stanno trovando accoglienza nei Comuni del Lazio”. A dirlo la consigliera regionale del Lazio Michela Califano. “Un atto concreto per sostenere migliaia di vittime di quest’assurda guerra, lacerati dalle bombe e dai proiettili. Costretti a lasciare la propria casa, i propri affetti e la propria terra per difendere il bene più prezioso al mondo: la vita. Donne e bambini che portano con sé traumi che nessun essere umano dovrebbe mai subire. Un ringraziamento anche agli oltre 200 pediatri della nostra Regione che hanno accettato, in maniera volontaria, di dare il loro contributo e visitare tutti i bimbi arrivati in questi giorni nel nostro Paese. L’Italia anche questa volta sta dimostrando di essere una grande nazione”.