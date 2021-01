Almeno 10 milioni di euro, ma secondo altri calcoli anche 15 che spetterebbero a Guidonia Montecelio in base al Decreto Agosto per i fondi ai Comuni in deficit e che invece non arriveranno. L’amministrazione ha annunciato un ricorso al Tar, ma l’opposizione freme per le responsabilità in capo al governo locale. Già il Polo civico ha chiesto ragioni dell’epilogo, e ora anche la destra del consiglio ha deciso per una interrogazione. Arianna Cacioni (Lega) e Giovanna Ammaturo (FdI) non nascondono forte “preoccupazione” per le dinamiche di questa vicenda. “Crediamo che un chiarimento da parte dell’amministrazione 5 stelle sia doveroso per far luce sull’esclusione di Guidonia Montecelio dal finanziamento concesso dal ministero dell’interno ai comuni interessati da piani di riequilibrio finanziario. Nutriamo grande perplessità anche riguardo la tempistica con cui il comune si propone di fare ricorso al tar. Il decreto è stato emesso l’11 novembre, ci domandiamo cosa si sia fatto negli ultimi due mesi e che effetto può produrre un ricorso così tardivo, se non gravare ulteriormente sulle casse pubbliche con le spese delle parcelle legali. Insomma, l’ennesima tegola su un’amministrazione incapace di ottenere finanziamenti e di presentare progetti puntuali e credibili, che stavolta potrebbe valere più di 10milioni di euro”.