Buoni spesa Tivoli: come fa un negozio a aderire?

Sull’albo pretorio online e nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Tivoli è disponibile l’avviso pubblico del settore Politiche sociali per costituire un elenco di attività commerciali aderenti alla misura di sostegno “Solidarietà alimentare”, promossa dal Governo e dalla Regione Lazio, per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci tramite buoni spesa.

La manifestazione d’interesse ha lo scopo di aggiornare l’elenco aperto di esercenti nei quali i beneficiari della misura di sostegno, individuati dal Comune di Tivoli, potranno utilizzare i buoni spesa. Tutti gli operatori economici interessati possono chiedere di essere inserti nell’elenco aperto e aggiornabile, sottoscrivendo per adesione lo schema di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito del Comune. I titolari degli esercizi commerciali dei settori interessati a convenzionarsi con il Comune di Tivoli per partecipare a questa iniziativa di solidarietà alimentare, possono presentare la propria manifestazione d’interesse (redatta utilizzando il modulo allegato all’avviso e secondo le modalità indicate), da inviare all’ufficio del protocollo generale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.comune.tivoli.rm.it. L’avviso per costituire l’elenco di attività commerciali aderenti alla misura di sostegno non ha una scadenza temporale, in quanto verrà pubblicato sul sito online del Comune e aggiornato costantemente.

Per quanto riguarda l’erogazione dell’importo riconosciuto, si ricorda che avverrà caricando la somma direttamente sulla tessera sanitaria, evitando in questo modo di distribuire carnet cartacei. Sarà cura della società incaricata dal Comune a provvedere a trasferire il credito alle tessere sanitarie attraverso il software “Shopping plus”, sulla cui piattaforma sarà disponibile anche l’elenco degli esercizi commerciali. Un altro aspetto importante da sottolineare, è che i buoni spesa caricati sulle tessere sanitarie non sono cedibili ad altri, non possono essere utilizzati come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti.

Si ricorda che per accompagnare i cittadini nella compilazione della domanda online sono stati potenziati gli sportelli di segretariato sociale, che seguiranno i seguenti orari di apertura al pubblico: segretariato sociale Tivoli centro, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; delegazione Tivoli Terme, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; delegazione Villa Adriana, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.