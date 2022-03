Imelda Buccilli lancia il primo affondo della sua campagna elettorale. La candidata sindaca di M5S, Rinascita di Fonte Nuova e Demos vuole riaprire l’ex scuola Pirandello a Santa Lucia. L’ex insegnante conosce molto bene quella struttura. Per gran parte della sua carriera ha lavorato all’interno di quella scuola che avrebbe dovuto ospitare la succursale del Liceo Orazio. Il piano dell’attuale amministrazione era quello di avviare a Santa Lucia una sezione di Liceo Classico, tuttavia il progetto è attualmente in stallo per non dire naufragato a causa della penuria di iscrizioni. La coalizione guidata da Buccilli vuole recuperare quei locali per istituire un’unica scuola dell’infanzia per tutta la frazione di Fonte Nuova.

La scuola dell’infanzia di via Marche e le quattro classi distaccate in via Appennini potrebbero essere spostate tutte nel plesso di via Lago di Bracciano, “in modo tale che ci sia la possibilità di far lavorare le insegnanti tutte insieme”, spiega la candidata.

“Mi fa rabbia vedere l’edificio chiuso e abbandonato, mi piace invece pensare che l’ex Pirandello possa riempirsi nuovamente dei sorrisi e delle risate dei ragazzi – dichiara Buccilli in un video pubblicato sui social –. Il nostro gruppo farà l’impossibile per poter ripristinare l’utilità di questa struttura, è un bene del nostro territorio e va sfruttato”.