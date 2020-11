Bloccato nel centro di Tivoli con un carico di rifiuti fantasma, 27enne denunciato

Transitava con il suo furgone nel centro di Tivoli con un carico di rifiuti fuorilegge: nessuna documentazione e nessuna autorizzazione. Per questo un 23enne residente in provincia di Catania è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti, il mezzo sequestrato con tutto ciò che portava. E’ finito, infatti, nella rete dei controlli dei carabinieri forestali della stazione di Guidonia e delle guardie ambientali del Congeav.



Sul furgone c’era una bombola di gas ma anche tanti spray con residui di vernici, bici, elettrodomestici vecchi, fili elettrici, mobilio e masserizie varie. Il giovane non risultava iscritto all’albo dei gestori ambientali né era in possesso di attestati di provenienza e destinazione dei materiali.



Nell’ambito degli stessi controlli, al Bivio di San Polo, è stato fermato e multato un camion che portava un carico di scarti edili senza aver compilato il previsto formulario. E’ scattata quindi, a carico della società tiburtina risultata proprietaria, una sanzione amministrativa da 3.100 euro.