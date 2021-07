Blitz anti-droga a Montecelio: un arresto

Blitz anti-droga degli agenti del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo, in una casetta di Montecelio: un uomo arrestato e un ingente quantitativo di stupefacenti sequestrati. La perquisizione, dopo una lunga attività investigativa con mirati servizi di osservazione e appostamenti, ha portato al sequestro di due kg di cocaina, 670 grammi di hashish oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza.

La droga di elevata purezza (96%) avrebbe fruttato con le 12.650 dosi di cocaina e 1.136 di hashish una somma di oltre 200.000 euro. A finire in manette per il traffico scoperto dagli agenti, un 43enne romano. Tutto era custodito in un armadio dentro borse e zaini. Un unico panetto da un chilo e altri da 100 e 50 grammi, segno che si trattava di un “magazzino” per il rifornimento di pusher e non per la vendita al dettaglio.