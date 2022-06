Biodigestore, alle 18 la manifestazione a Villalba

Si sono dati appuntamento a Villalba, in piazza della Repubblica, oggi alle ore 18 gli attivisti contrari alla realizzazione di un impianto di biodigestione a Tivoli Terme, zona Barco. La proposta è nell’aria già da mesi, anche per rispondere alle necessità dei territori, che hanno un bacino di utenza numericamente importante. Il semaforo verde arrivato dal Comune di Tivoli, su cui ricade l’area che dovrebbe ospitare la struttura che sarebbe realizzata da un privato, ha sortito pareri discordanti tra chi la ritiene una soluzione utile anche dal punto di vista economico e chi invece si oppone per evitare l’ennesimo problema sul fronte ambientale. Un braccio di ferro sfociato nella manifestazione di oggi organizzata dall’associazione Parco dei Travertini e Acque Albule e che vede la partecipazione di Articolo 1, Europa Verde, Movimento 5 stelle, Partecipazione Popolare, Polis, Sinistra Italiana e Una Nuova Storia. Si tratta della prima uscita di una compagine politica che si sta consolidando anche nella Città dell’Arte? Probabilmente sì e l’autunno sarà a caldo.